أوستن: نعرف المسؤول عن هجوم عين الأسد وننتظر التأكد للرد عليه

2021/03/06 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ان بلاده سترد على الهجوم الذي استهدف قاعدة عين الأسد في الوقت والمكان اللذين تريدهما.

وقال أوستن في تعليق على الهجوم الأخير على التحالف الدولي ضد داعش في قاعدة عين الأسد بالعراق، قال اننا نعرف المسؤول عن الهجوم، لكننا نريد أن نتأكد للرد عليه على حد تعبيره.

وكانت القاعدة التي تتمركز فيها قوات أميركية وبريطانية ودنماركية قد تعرضت يوم الأربعاء الماضي، الى هجوم بما لا يقل عن عشرة صواريخ، أسفر حسب البنتاغون عن وفاة مقاول أميركي إثر نوبة قلبية أصيب بها أثناء الهجوم.

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