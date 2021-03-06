التميمي: لاحظت تهاونا كبيرا في تطبيق التدابير الصحية

2021/03/06 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزا وزير الصحة حسن التميمي زيادة الاصابات بفيروس كورونا الى التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية.

وقال التميمي انه لاحظ خلال جولة له في عدد من الشوارع الرئيسة التي تشهد حركة الزائرين، وجود تهاون كبير في تطبيق الاجراءات الصحية ورفض البعض ارتداء الكمامة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون الصحة العامة وتوجيهات المرجعية، فضلا عن تسبب ذلك في زيادة حالات الإصابة وبين فئة الأطفال على وجه الخصوص، في حين وجه التميمي الفرق الصحية بتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا.

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