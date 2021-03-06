التجمع الوطني التركماني: لولا تضحيات الحشد الشعبي لاصبح العراق مستعمرة بيد داعش 

2021/03/06 | 15:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

أعرب رئيس التجمع الوطني التركماني مختار الموسوي، السبت ، عن أسفه إزاء صمت الخارجية العراقية تجاه الضربة الأمريكية التي طالت الحشد الشعبي مؤخرا ، مشيرا إلى أن أمريكا كشرت عن انيابها وكشفت عن حقيقتها الوحشية .

وقال الموسوي في تصريح ل / المعلومة/ ، أنه “لولا وجود وتضحيات آلاف الشهداء من ابناء الحشد والقوات الامنية لاصبح العراق مستعمرة بيد داعش”.

وأضاف أننا نستغرب صمت الخارجية العراقية ازاء خرق السيادة العراقية وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق واشنطن ، مشيرا إلى أن مشاركة الحشد في تامين الحدود العراقية ساهم بافشال مخططات الولايات المتحدة الأمريكية الخبيثة “.

وحذر النائب اللبناني السابق ناصر قنديل اليوم السبت ، من تحركات أمريكية لإرجاع داعش مرة أخرى إلى العراق وسوريا عن طريق البوكمال انتهى 25 ح

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