2021/03/06 | 15:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حدد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، نسبة الحالات الخطرة المصابة بفيروس كورونا في العراق.

وقال التميمي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ألترا عراق"، إنه "خلال جولة في عدد من الشوارع الرئيسية التي تشهد حركة الزائرين لاحظ وجود تهاون كبير في تطبيق الإجراءات الصحية وهناك من يرفض ارتداء الكمامة".

وأكد التميمي "على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية واولها ارتداء الكمامة والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة " موجهًا "الفرق الصحية بتوزيع الكمامات على المواطنين مجانًا".

ولفت إلى "تسجيل امتناع البعض عن ارتداء الكمامة، مما يعد مخالفة صريحة لقانون الصحة العامة وتوجيهات المرجعية الرشيدة".

وأشار التميمي إلى أن "هناك تزايدًا في عدد الإصابات وأن 20% من الإصابات خطرة، وأن نسبة الإصابات بين الأطفال كبيرة".

اقرأ/ي أيضًا:

العراق يسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

اتفاق مع روسيا لاستيراد مليون جرعة من لقاح سبوتنيك للعراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحدد نسبة الحالات الخطرة: إصابات كبيرة بين الأطفال) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحدد نسبة الحالات الخطرة: إصابات كبيرة بين الأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).