المالية توجه تعليمات خاصة بعقود التكنولوجيا

2021/03/06 | 15:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوجهت وزارة المالية تعليمات خاصة بعقود التكنولوجيا الى كافة الدوائر التابعة لها وفقا لمعايير الجودة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، أن "الوزارة وجهت الاسبوع الماضي باعتماد ضوابط وتعليمات خاصة بعقود التكنولوجيا التي تبرمها المصارف والهيئات والدوائر والشركات التابعة الى هذه الوزارة".وأشار البيان الى أن "وزير المالية أصدر توجيها لجميع الوحدات التابعة للوزارة بتقديم جميع عقود تكنولوجيا المعلومات الرئيسة الخاصة بهم للمراجعة النهائية والموافقة عليها من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة المالية"، مؤكدا "حصر عقود المشاريع الالكترونية بدائرة تكنلوجيا المعلومات في الوزارة لغرض ضمان جودة الخدمات والحفاظ على معايير القيمة التي تقدمها دوائر الوزارة للمحافظة على سلامة العقود الفنية المعقدة".وأوضح أن "وزارة المالية ماضية في توفير الأجواء المناسبة لتوطين التكنولوجيا وتطبيقها في دوائرها، مع استثمار الموارد والإمكانات المحلية لتحقيق ذلك"، مبينا أن "هذه الاجراءات كانت من ضمن التوجهات التي شرعت بتنفيذها وماضية بها عند تسلم ملف الوزارة".

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