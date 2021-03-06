2021/03/06 | 15:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اتهم النائب كاظم فنجان الحمامي، السبت، إيرانيين متنفذين في جزيرة كيش بالاستيلاء على سفينة الصيد العراقية "البتول"، والتوجه بها الى مكان مجهول.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الحمامي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 آذار 2021)، إن "السفينة غادرت العراق في ١٩ / ٧ / ٢٠١٤، ووصلت جزيرة كيش بتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠١٤ لغرض الصيانة والتصليح باشراف المهندس الإيراني (روسته)، وأصبحت جاهزة للعودة إلى العراق بعد اربعة أسابيع، وقد قام ربانها بدفع المستحقات المالية كاملة، وحصل على الإذن بالمغادرة من الجهات الرسمية الإيرانية، لكن المهندس (روسته) ومعه مجموعة من الإيرانيين، هددوا طاقمها العراقي بمغادرة الجزيرة وترك السفينة أي أنهم قد (طردوهم)، وابلغوهم بالاستيلاء على السفينة".

وأضاف الحمامي أن "السفينة (البتول) غير موجودة الآن في الجزيرة، وانها تعرضت للقرصنة"، مشيرا الى "وثائق رسمية تؤكد ملكية السفينة العراقية، وشهادات تسجيلها في القيود العراقية، فضلا عن وثائق الرسمية صادرة من جزيرة كيش".

وأكد الحمامي أنه "سيفاتح دائرة (الدول المجاورة) في وزارة الخارجية، وآمرية خفر السواحل، وجمعية الصيادين في مدينة الفاو، وسوف يقوم بتزويد الجهات العراقية بكل الوثائق والمستندات التي تثبت حقوق الملكية العراقية لهذه السفينة التي تعرضت للقرصنة منذ عام ٢٠١٤ ومازال مصيرها مجهولا حتى الآن".

واعتبر الحمامي إن "غياب الهيئة البحرية العراقية عن مسطحاتنا البحرية سيلحق الاضرار الفادحة بالسفن العراقية المتخصصة بالصيد، والتي تتعرض من وقت لآخر للقرصنة والمصادرة والاحتجاز من قبل الدوريات الساحلية لدول الجوار، وأحيانا من قبل المتنفذين في تلك الدول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمامي: إيرانيون متنفذون استولوا على ’البتول’ العراقية واقتادوها إلى مكان مجهول!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمامي: إيرانيون متنفذون استولوا على ’البتول’ العراقية واقتادوها إلى مكان مجهول!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).