على هامش التصويت السويسري.. دول أوروبية تحظر النقاب والحجاب

2021/03/06 | 15:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يصوت السويسريون يوم غد الأحد على حظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، والذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يستهدف النقاب.وفيما يأتي نظرة عامة على حظر النقاب والحجاب الساري في أوروبا.

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