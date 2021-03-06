رئاسة البرلمان تجتمع برؤساء الكتل لحسم المواد المتبقية في قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/06 | 15:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اجتمعت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، مع رؤساء الكتل السياسية لحسم المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية.وقالت الدائرة الإعلامي لمجلس النواب في بيان مقتضب، إن “رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية لاستكمال مناقشة المواد الـ 6 المتبقية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا”.وبحسب البيان فان “المواد التي لم يتم التصويت عليها خلال جلسة الخميس هي : ( ٢ / ٣ / ٨ / ١٠ / ١٢ / ٢١ )

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