2021/03/06 | 15:58 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

السبت 6 مارس 2021 | 03:27 مساءً | عدد القراءات : 42

مدرب زاخو: الحكم وراء خسارتنا أمام الشرطة

انتقد سامي بحت، المدير الفني لزاخو، الحكم زيد ثامر الذي احتسب هدف الشرطة بمرمى فريقه، رغم أن الحكم المساعد أشار له بعدم شرعية الهدف.

وخطف فريق الشرطة النقاط الثلاث من زاخو، بهدف أثار الجدل وتسبب في إيقاف المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي، لحساب الجولة 22 من الدوري العراقي الممتاز.

وقال بحت في حديث صحفي، إن "فريقنا قدم مباراة كبيرة وكان الطرف الأفضل، لكن الحكم زيد ثامر احتسب هدفا جاء من تسلل واضح بتدخل لاعب الشرطة في الحالة، ما دفع الحكم المساعد للتدخل ورفع رايته لكن الحكم أصر على احتساب الهدف بطريقة عجيبة".

وبين أن "الوسط الرياضي والمحللين جميعهم أكدوا عدم شرعية الهدف، وبسبب هذا القرار الظالم مشرف الفريق قرر سحب الفريق من المباراة، لكننا وبعد مناقشتنا لتداعيات الانسحاب واحتراما للدوري العراقي، قررنا العودة واستكمال المباراة رغم أن فريقنا تعرض للظلم".

واشار الى ان "الأخطاء التحكيمية تكررت معنا حيث حرمنا من هدف صحيح في المباراة الماضية أمام أربيل، ألغي بداعي التسلل وتأكد بعدها بأن الهدف صحيح وحرمنا من الفوز، وأمام الشرطة حرمنا على الأقل من نقطة التعادل وبالتالي الأخطاء التحكيمية تضيع جهد الفريق".

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