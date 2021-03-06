المالية توجه تعليمات خاصة بعقود التكنولوجيا الى كافة الدوائر التابعة لها

2021/03/06 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، السبت، اعتماد ضوابط و تعليمات خاصة بعقود التكنولوجيا التي تبرمها مع المصارف والهيئات والدوائر والشركات التابعة لها.

وقالت الوزارة في بيان إن "وزير المالية علي عبد الأمير علاوي اصدر توجيه لجميع الوحدات التابعة للوزارة بتقديم جميع عقود تكنولوجيا المعلومات الرئيسية الخاصة بهم للمراجعة النهائية والموافقة عليها من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة المالية".وبحسب البيان، شدد علاوي على أن " حصر عقود المشاريع الالكترونية بدائرة تكنلوجيا المعلومات في الوزارة لا يزيد من البيروقراطية وانما تاتي هذه الاجراءات والتعليمات لغرض ضمان جودة الخدمات والحفاظ على معايير القيمة التي تقدمها دوائر الوزارة للمحافظة على سلامة العقود الفنية المعقدة".وأشار وزير المالية إلى أن "وزارته ماضية في توفير الأجواء المناسبة لتوطين التكنولوجيا وتطبيقها في دوائرها ، مع استثمار الموارد والإمكانات المحلية لتحقيق ذلك".وأكد البيان على أن "هذه الاجراءات كانت من ضمن التوجهات التي شرعت بتنفيذها وماضية بها عند استلام ملف الوزارة".

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