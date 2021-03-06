بدء اجتماع مناقشة المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية في البرلمان

2021/03/06 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس النواب، السبت (6 آذار 2021)، عقد رئاسته اجتماعاً مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية لاستكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وقالت الدائرى الإعلامية للبرلمان، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية لاستكمال مناقشة المواد الـ 6 المتبقية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وأضافت، أن "المواد الستة تم تأجيل التصويت عليها خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وقد أرجأت إلى جلسة اليوم".

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته يوم الخميس الماضي على 18 مادة من قانون المحكمة الاتحادية، فيما أجل 6 مواد من القانون، إلى جلسة اليوم.

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