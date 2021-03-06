افراد عائلة في ذي قار يتصدون لمسلحين حاولوا اقتحام منزلهم ليوقعوا بينهم قتلى وجرحى

2021/03/06 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر في شرطة محافظة ذي قار، اليوم السبت، بان افراد عائلة في المحافظة تصدوا لمسلحين حاولوا اقتحام منزلهم ليوقعوا بينهم قتلى وجرحى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عدداً من المسلحين حاولوا تنفيذ عملية سطو مسلح على منزل وسط مدينة الناصرية".

وأضاف أن "عملية السطو احبطت بعد اشتباك اصحاب المنزل مع المسلحين، ما ادى الى مقتل احد المسلحين وجرح اثنين اخرين".

وأشار المصدر الى ان "القوات الأمنية قامت بالتدخل واعتقال المصابين الاثنين، وتجري حالياً تحقيقا مع المعتقلين المصابين".

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