قائممقام قضاء الحمدانية:زيارة البابا ستسهم بعودة بقية المسيحيين لسهل نينوى

2021/03/06 | 15:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن عصام بهنام قاىممقام قضاء الحمدانية ان زيارة بابا الفاتيكان الى سهل نينوى ستسهم بعودة بقية العوائل المسيحية النازحة الى سهل نينوى.وقال بهنام للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ اان" هناك اكثر من (4500) وحدة سكنية مدمرة تعود للمسيحيين ،فضلا عن عشرات الكنائس المدمرة في القضاء الذي كان اكثر الاقضية تضررا خلال سيطرة عصابات داعش تم اعادة اعمار اجزاء كبيرة منها ."واوضح ان" هناك دعما من الحكومة الاتحادية الى مناطق سهل نينوى ساعد في اعادة الحياة اليها وعودة العوائل المسيحية "/انتهى

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