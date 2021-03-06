وزير الاقتصاد الايراني: سنحصل على أرصدتنا المجمدة داخل العراق

2021/03/06 | 15:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الاقتصاد والشؤون المالية "فرهاد دجبسند" : ان ايران ستحصل على حقها فيما يخص ارصدتها المجمدة داخل العراق، وهذه الضغوط اللامنطقية ستتراجع؛ على...

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