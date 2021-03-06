شاهد.. بابا الفاتيكان يقبل العلم العراقي

2021/03/06 | 15:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صورة نشرتها وسائل اعلام عراقية، تقبيل البابا فرنسيس لعلم العراق، خلال اليوم الثاني من زيارته التي تستغرق 3 أيام، والتي بدأت منذ يوم أمس....

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