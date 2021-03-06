زيارة بابا الفاتيكان التاريخية للعراق

2021/03/06 | 15:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل العراقيون بحفاوة كبيرة بابا الفاتيكان فرنسيس في مطار بغداد الدولي، في زيارة هي الأولى من نوعها وصفت بالتاريخية، وتستمر لثلاثة أيام، حيث زار ال...

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