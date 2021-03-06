تسجيل 4068 اصابة جديدة بكورونا في العراق

2021/03/06 | 16:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة في الحكومة الاتحادية، اليوم السبت، عن الموقف الوبائي اليومي بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان مختبراتها سجلت 4068 اصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة الفائتة في عموم العراق.

واضافت: ان عدد حالات التعافي بلغت 3883 حالة، مبينة انها سجلت 11 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفايروس.

الجدول ادناه يمثل عدد حالات الاصابة والتعافي والوفيات في العراق.

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة

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