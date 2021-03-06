السليمانية.. ندوة عن العقوبات التي تطال الصحفيين

2021/03/06 | 16:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت نقابة صحفيي كوردستان فرع السليمانية يوم السبت، ندوة حوارية عن معاقبة الصحفيين وتهميش قانون الصحافة في اقليم كوردستان.

شارك في الندوة، التي بدأت في تمام الساعة 3:30 عصرا على قاعة منظمة (CDO) كل من القاضي رزكار محمد امين عضو محكمة التمييز، وكاروان انور سكرتير فرع السليمانية لنقابة صحفيي كوردستان، وشوان آدم رئيس منظمة مراقبة الاعلام الكوردي، ونياز عبدالله نائبة رئيس منظمة الحرية، لبحث العقوبات التي تطال الصحفيين والذرائع التي تؤدي الى تهميش قانون الصحافة في اقليم كوردستان.

PUKmedia السليمانية

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