المالية تصدر تعليمات جديدة الى الدوائر والمصارف والشركات

2021/03/06 | 16:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجهت وزارة المالية، السبت، تعليمات خاصة بعقود التكنولوجيا الى كافة الدوائر التابعة لها وفق معايير الجودة.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة المالية في بيان اليوم (6 اذار 2021) ان "وزير المالية علي عبد الامير علاوي وجه جميع الوحدات التابعة للوزارة بتقديم جميع عقود تكنولوجيا المعلومات الرئيسية الخاصة بهم للمراجعة النهائية والموافقة عليها من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة المالية ".

واضاف البيان، ان "وزير المالية شدد على حصر عقود المشاريع الالكترونية بدائرة تكنلوجيا المعلومات في الوزارة لا يزيد من البيروقراطية وانما تاتي هذه الاجراءات والتعليمات لغرض ضمان جودة الخدمات والحفاظ على معايير القيمة التي تقدمها دوائر الوزارة للمحافظة على سلامة العقود الفنية المعقدة".

واوضح، ان "وزارة المالية المالية ماضية في توفير الأجواء المناسبة لتوطين التكنولوجيا وتطبيقها في دوائرها، مع استثمار الموارد والإمكانات المحلية لتحقيق ذلك".

كما اكد البيان ان هذه الاجراءات كانت من ضمن التوجهات التي شرعت بتنفيذها وماضية بها عند استلام ملف الوزارة ".

وكانت وزارة المالية قد وجهت الاسبوع الماضي اعتماد ضوابط و تعليمات خاصة بعقود التكنولوجيا التي تبرمها المصارف والهيئات والدوائر والشركات التابعة لهذه الوزارة .

ا.ح

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