من مهد النبي إبراهيم.. بابا الفاتيكان يؤكد براءة الأديان من الإرهاب

2021/03/06 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد بابا الفاتيكان فرانسيس، السبت،

براءة الأديان السماوية من ممارسات

الإرهاب والتطرف والعنف.

جاء ذلك في صلاة موحدة بين الأديان شارك

فيها البابا في مدينة "أور" التاريخية

بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، و

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