انخفاض في وفيات واصابات كورونا بالعراق وكربلاء تسجل نحو 300 اصابة

2021/03/06 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا

المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة

الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تم تسجيل 4068 إصابة جديدة

بفي

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