الزراعة تعلق على تقليص دعم الفلاحين بالموازنة

2021/03/06 | 16:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعدعت وزارة الزراعة، اليوم السبت، اللجنة المالية النيابية الى ضرورة إعادة النظر بقرار تقليص الدعم عن الفلاحين والمزارعين.وقال الناطق الرسمي لوزارة الزراعة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك انباء وردت الى الوزارة من أروقة اللجنة المالية النيابية عن تقليص الدعم عن الفلاحين والمزارعين في موازنة العام 2021 سواء كان في مجال البذور أو الأسمدة أو المبيدات وكل أنواع الدعم التي تقدمها الوزارة للفلاحين والمزارعين"، لافتا الى أنه "وبالرغم من تواضع الدعم الذي تقدمه الوزارة إلا أنها كانت تساهم في تخفيف الاعباء عن المزارعين وتساعدهم في الاستمرار في الزراعة".وأضاف أنه "بالرغم من الطلبات بزيادة الدعم للفلاحين والمزارعين في موازنة هذا العام، إلا أنه يبدو أن هناك من يحاول انهاء هذا القطاع المهم بحجج غير واقعية وزيادة الاعباء على كاهل الفلاحين والمزارعين والذين رغم تعرضهم للكثير من المعوقات إلا أنهم استمروا في زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا وصولا الى تحقيق الامن الغذائي، فضلا عن تصدير الفائض بغية تعظيم الايرادات"، واصفاً "هذه القرارات بغير الواقعية في هذا الوقت الذي يحتاج اليه الجميع بتعظيم موارد الدولة من خلال الاعتماد على الانتاج المحلي وحمايته".

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