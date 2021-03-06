قضاء الفلوجة ينفرد في لائحة الإصابات الجديدة بالأنبار

2021/03/06 | 16:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

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وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (6 آذار 2021)، إن "الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والبالغة ٤ إصابات التي سجلت هذا اليوم في محافظة الأنبار جاءت جميعها في قضاء الفلوجة، فيما سجلت دائرة صحة المحافظة 3 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف، "وفي الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الأنبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الأنبار وتجنب التجمعات، وعدم إقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الأنبار أو مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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