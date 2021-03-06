تحليل جديد أكثر تفاؤلا حول تحقيق الولايات المتحدة

2021/03/06 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح تحليل جديد أجرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن تتمكن الولايات المتحدة من الوصل لمناعة القطيع من خلال اللقاحات وحدها بحلول الصيف المقبل.

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