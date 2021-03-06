توجيه من وزير الصحة يخص الزائرين المتوجهين إلى مدينة الكاظمية ببغداد - عاجل

2021/03/06 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر وزير الصحة حسن التميمي، اليوم السبت، توجيها بشأن الزائرين المتوجهين الى مدينة الكاظمية، لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "هناك قرارات واجراءات جديدة، فيما يخص المرحلة المقبلة، سوف تعلن قريباً خلال اليوم، أو يوم غد الأحد".وبين البدر انه "قبل قليل انتهينا من جولة مع وزير الصحة حسن التميمي في عدد من شوارع العاصمة بغداد لمتابعة الزائرين، ومع الاسف الالتزام بالإجراءات الوقائية ليس بالمستوى المطلوب".وأضاف ان "وزير الصحة وجه بتكثيف جهود التوعية والتثقيف الصحي وكذلك توزيع الكمامات مجانا على الزائرين".

وسجلت وزارة الصحة العراقية ، اليوم السبت، 4068 إصابة جديدة بفيروس كورونا قابلتها 11 حالة وفاة 3883 حالة تعافٍ من المرض خلال 24 ساعة.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت، الاربعاء الماضي، استمرار الحظر الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد، وذلك لمنع تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وتكليف وزارة الصحة بتقييم الموقف الوبائي والصحي يوم الاحد المقبل السابع من اذار وتقديم تقرير بخصوص الحظر.

وأكدت اللجنة، على "ضرورة التزام المواطنين بلبس الكمامات وفرض الغرامات على من لايلتزم حفاظا على صحة المواطنين ومنع انتشار الوباء".

واصدرت وزارة الصحة، اليوم السبت (6 آذار 2021)، توجيهاً جديداً بخصوص الاجراءات الوقائية من وباء كورونا.

وبحسب بيان مقتضب من الصحة، فقد "وجه الوزير حسن التميمي بتكثيف الرقابة الصحية لمحاسبة المخالفين للشروط الوقائية"

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