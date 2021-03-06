2021/03/06 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم السبت ، تسجيل 4068 إصابة جديدة بفيروس كورونا قابلتها 11 حالة وفاة 3883 حالة تعافٍ من المرض خلال 24 ساعة.

وتصدرت بغداد عدد الإصابات بـ 1503 إصابات تلتها البصرة بـ 797 إصابة.

سجل العراق اليوم تراجعاً بعدد الإصابات بعد أن تجاوزت الـ 5 آلاف في الأيام الثلاثة الاخيرة.

في الجدول تفاصيل أعداد الوفيات والإصابات وحالات التعافي اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تسجل 11 حالة وفاة و 4068 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تسجل 11 حالة وفاة و 4068 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).