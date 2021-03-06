رئاسة البرلمان تعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية لاستكمال مناقشة المواد المتبقية بمشروع قانون المحكمة الاتحادية

2021/03/06 | 16:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعا مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية لاستكمال مناقشة المواد الـ 6 المتبقية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا .وقال بيان للبرلمان ان االمواد التي لم يتم التصويت عليها خلال جلسة الخميس هي :( ٢ / ٣ / ٨ / ١٠ / ١٢ / ٢١ )./انتهى5

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