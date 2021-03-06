نتائج مباريات اليوم من ممتاز الطائرة

2021/03/06 | 16:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

تنشر وكالة “المعلومة” نتائج مباريات دوري اندية العراق للدرجة الممتازة التجمع الثاني بكرة الطائرة.

وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ ان أولى مواجهات الجولة الأولى من التجمع الثاني، حقق فريق البحري الأنتصار على الصناعة بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع (25-21) (25-20) (25-22).

واضاف ان الشرطة حقق فوزاً صعباً على أربيل بثلاثة أشواط لشوطين بواقع (20-25) (25-20) (25-15) (19-25) (12-12).

وتابع انه لعدم حضور فريق الحبانية بالتوقيت المحدد للمباراة، تم اعتبار غاز الجنوب فائزاً على الحبانية بثلاثة أشواط دون مقابل بمجموع (75-0).

يذكر ان مباريات التجمع تقام في محافظة اربيل للفترة من 5 الى 14 اذار الحالي .



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