بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 08 مارس 2021 : المرأة / الإنسان:بين الاستغلال الرأسمالي، وبين الرِؤيا المنحطة في الواقع الاجتماعي، في ظل جائحة كوفيد 19.....2 - محمد الحنفي

2021/03/06 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي مفهوم المرأة / الإنسان:ونحن عندما نتكلم عن المرأة، لا نتكلم عنها كجنس نقيض لجنس الرجل، ولا نتكلم عنها ككيان ضعيف، لا يصير قويا إلا بجنس الرجل، ولا لأنها لا تصلح إلا للإنجاب، وتربية النشء، بل لأننا عندما نتكلم عن المرأة، إنما نتكلم عنها كإنسان، لها مكانتها الإنسانية، ولها قدراتها المختلفة، التي تمكنها من ولوج كافة المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والفكرية، والمعرفية، ......





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