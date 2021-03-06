درجال: البابا سيتطرق خلال كلمته في ملعب

2021/03/06 | 16:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم السبت، أن بابا الفاتيكان سيوجه أجزاءً من كلمته التي سيلقيها في ملعب فرانسو حريري في اربيل ، لشريحة الشباب، مشيرا إلى أن الزيارة التي يقوم بها بابا الفاتيكان الى العراق واللقاء بمختلف الاطياف والمكونات رسالة سلام وصل صداها جميع أرجاء المعمورة.

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