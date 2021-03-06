2021/03/06 | 16:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرحلات الجوية للطائر الاخضر ليوم الاحد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرحلات الجوية للطائر الاخضر ليوم الاحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).