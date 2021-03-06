2021/03/06 | 16:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، يوم السادس من آذار من كل عام “يوما وطنياً للتسامح والتعايش في العراق”.وقال الكاظمي في تدوينة، إنه “بمناسبة اللقاء التأريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التأريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من آذار من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يحدد السادس من آذار يوماً وطنياً للتسامح والتعايش) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يحدد السادس من آذار يوماً وطنياً للتسامح والتعايش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).