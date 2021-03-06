وزير الطرق الايراني يصل العراق

2021/03/06 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل محمد اسلامي وزير الطرق والتنمية

الحضرية الايراني الى بغداد السبت، في

اطار دعوة رسمية وجهها اليه وزير النقل

العراقي ناصر حسين الشبلي.

واوضح الموقع الرسمي للحكومة

الايرانية، بان الزيارة تأتي في اطا

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