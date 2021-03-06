2021/03/06 | 16:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من 723 ألف إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 6 آذار/شباط، وتضمن تسجيل أكثر من 4 آلاف إصابة، و11 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 3800 حالة تماثل، مع انخفاض المؤشر إلى 90.8%.

وارتفع عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى أكثر من 52 ألف شخص، 420 منهم تحت العناية المركزة.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة العراقية ترجح "تشديد" الإجراءات..



وتحدد سبب تأخر "فايزر"

ارتفاع متواصل لمؤشرات الخطر: "كورونا" يقتل 27 شخصًا في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة وبائية ثقيلة في العراق: أكثر من 4 آلاف إصابة ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة وبائية ثقيلة في العراق: أكثر من 4 آلاف إصابة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).