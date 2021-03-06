الكاظمي يسمي السادس من آذار يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق

2021/03/06 | 16:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، تسمية السادس من آذار يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق.وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بمناسبة اللقاء التأريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التأريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام، يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق".

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