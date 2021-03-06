2021/03/06 | 16:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني محمد إسلامي، السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأوضح الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية، وفقا لوكالة "أنباء فارس"، وتابعها "ناس" (6 آذار 2021) أن "الزيارة تأتي في إطار تطوير وتعزيز التعاون مع العراق بقطاع الشحن والنقل فضلا عن تسهيل عمليات الترانزيت الإقليمي".

ولفت إلى أن "الوزير إسلامي من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ومسؤولين آخرين".

وبحسب الوكالة، فأن زيارة إسلامي جاءت بناء على دعوة رسمية وجهها إليه وزير النقل العراقي ناصر حسين الشبلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الطرق الإيراني يزور بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الطرق الإيراني يزور بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).