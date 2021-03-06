رجال دين جلسوا قرب البابا في لقاء أور التاريخي.. من هم؟

2021/03/06 | 16:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الزيارة التاريخية للنجف التي شكّل لقاء البابا فرنسيس فيها مع المرجع الشيعي علي السيستاني أبرز محطات زيارة الحبر الأعظم، حطّ البابا في أور، الموقع الرمزي من الناحية الروحية، حيث ندد في خطاب بـ"الإرهاب الذي يسيء إلى الدين".

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