الزراعة تدعو لجنة نيابية لاعادة النظر بقرار تقليص دعم الفلاحين

2021/03/06 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

دعت وزارة الزراعة، السبت، اللجنة المالية النيابية الى ضرورة إعادة النظر بقرار تقليص الدعم عن الفلاحين والمزارعين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك انباء وردت الى الوزارة من أروقة اللجنة المالية النيابية عن تقليص الدعم عن الفلاحين والمزارعين في موازنة العام 2021 سواء كان في مجال البذور أو الأسمدة أو المبيدات وكل أنواع الدعم التي تقدمها الوزارة للفلاحين والمزارعين".

ولفت الى أنه "وبالرغم من تواضع الدعم الذي تقدمه الوزارة إلا أنها كانت تساهم في تخفيف الاعباء عن المزارعين وتساعدهم في الاستمرار في الزراعة".

وأضاف أنه "بالرغم من الطلبات بزيادة الدعم للفلاحين والمزارعين في موازنة هذا العام، إلا أنه يبدو أن هناك من يحاول انهاء هذا القطاع المهم بحجج غير واقعية وزيادة الاعباء على كاهل الفلاحين والمزارعين والذين رغم تعرضهم للكثير من المعوقات إلا أنهم استمروا في زيادة الانتاج الزراعي كما ونوعا وصولا الى تحقيق الامن الغذائي، فضلا عن تصدير الفائض بغية تعظيم الايرادات"، واصفاً "هذه القرارات بغير الواقعية في هذا الوقت الذي يحتاج اليه الجميع بتعظيم موارد الدولة من خلال الاعتماد على الانتاج المحلي وحمايته".

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