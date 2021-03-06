الكاظمي يعلن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق

2021/03/06 | 17:24 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقب لقاء المرجع الأعلى السيد علي السيستاني وبابا الفاتيكان فرنسيس الأول في النجف الأشرف اليوم السبت، عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة له: "بمناسبة اللقاء التأريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التأريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام، يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق".

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