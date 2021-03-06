الدهلكي يدعو الحكومة الى موقف رسمي من تصريحات رضائي بشان التدخل في العراق

2021/03/06 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، اليوم السبت، الحكومة بموقف رسمي من تصريحات سكرتير مصلحة تشخيص النظام الايراني محسن رضائي، بشأن اسباب التدخل الايراني في العراق

وقال الدهلكي في بيان صحفي،ان “التصريحات التي ادلى بها محسن رضائي، قائد الحرس الثوري لستة عشر سنة وسكرتير مصلحة تشخيص النظام حالياً، بشان العراق واسباب التدخل في الشأن العراقي والسوري خلال احدى اللقاءات في صحيفة الفايننشال تايمز، هي اعتراف صريح وواضح بان مصالح ايران الاقتصادية هي من يدفعها للتدخل الاقليمي في العراق والمنطقة وليس لاسباب اخرى كما يروج له منذ سنين.

واضاف الدهلكي ، ان “رضائي تحدث بكل صراحة عن اسباب التدخل الايراني في العراق وسوريا، وقد وضع النقاط على الحروف واوضح حقيقة تلك التدخلات ومخاطرها على الامن الاقتصادي والقومي العراقي، مايجعلنا بحاجة الى الانتباه لما يجري والتركيز على مصالح العراق العليا فقط بعيدا عن مصالح واجندات الدول الاخرى التي اعلنت بكل وضوح انها تبحث عن مصالحها فقط وعدم الاستقرار الامني في هذه الدول سوف يحققها “.

واكد ، اننا “نطالب الحكومة بموقف رسمي من تصريحات رضائي، ووضع حد للتدخلات والتلاعب بمصير العراق وشعبه الكريم لتحقيق مكاسب على حساب امن ودم العراقين الطاهر الزكي”.

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