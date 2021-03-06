الكاظمي يعلن عن تسمية 6 آذار من كل عام يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق

2021/03/06 | 17:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت الموافق 6 آذار 2021 عن تسمية يوم 6 آذار يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق.و قال الكاظمي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “‏بمناسبة اللقاء التأريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، …

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