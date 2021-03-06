سبب تأخر انعقاد جلسة مجلس النواب

2021/03/06 | 17:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو في مجلس النواب، يوم السبت، عن تأخر انعقاد جلسة مجلسة النواب.

وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته رقم 41 في الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، للتصويت على عدة مشاريع قوانين.

وقال النائب حسين نرمو عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني لـ PUKmedia، ان سبب تأخر انعقاد الجلسة جاء بسبب انعقاد اجتماع لرئاسة مجلس النواب مع رؤوساء الكتل النيابية واللجنة القانونية النيابية في المجلس، لمناقشة المواد الـ 6 المتبقية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وحول الاجتماع، بيّن نرمو، ان الخلافات لا تزال مستمرة حول دور الفقهاء والخبراء داخل المحكمة الاتحادية، وان المجتمعين لم يتوصلوا لنتيجة بشأن هذه المسألة الى هذه اللحظة.

وكانت رئاسة مجلس النواب، قدبدأت في وقت سابق من اليوم السبت، عقد اجتماع مع رؤساء الكتل واللجنة القانونية لاستكمال مناقشة المواد المتبقية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

PUKmedia خاص

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