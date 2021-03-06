مجموعة من داعش تهاجم رعاة اغنام غرب الانبار

2021/03/06 | 17:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني، السبت، بان عناصر من عصابات داعش هاجموا رعاة اغنام غرب الانبار.

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “مجموعة من عناصر عصابات داعش الاجرامية تستقل عجلة دفع رباعي هاجمت رعاة اغنام في صحراء قضاء الرطبة غرب الانبار، وقاموا باختطاف احدهم واقتادوه الى جهة مجهولة “.

وأضاف، أن “زوجة المختطف قامت بالدفاع عن زوجها ما دعا احد عناصر المجموعة الارهابية باطلاق النار صوبها ما ادى الى اصابتها بجروح بليغة”، مبينا ان “القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش بحثا عن افراد المجموعة الارهابية الذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة “.

يشار الى ان عناصر من ارهابيي داعش في المناطق الصحراوية يتنكرون بزي رعاة الاغنام لمنع استهدافهم من قبل القوات الامنية وطيران الجيش.



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