احباط عملية إرهابية غرب الانبار

2021/03/06 | 17:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني، السبت، باحباط عملية إرهابية في صحراء الانبار.

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “القوات الامنية نفذت حملة دهم وتفتيش في قضاء عنه غرب الانبار، على خلفية معلومات تحدثت عن دخول أحد الارهابيين للقيام بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمدنيين “، مضيفا أن “العملية اسفرت عن اعتقال الإرهابي”.

وأضاف، أن “المعتقل شارك بعمليات استهداف القوات الامنية ابان سيطرة داعش الاجرامي على مساحات واسعة من مدن الانبار”، موضحا ان “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه”.

يشار الى ان القوات الامنية تقوم بعمليات استباقية تستهدف مناطق اختباء بقايا خلايا ارهابي داعش في عموم مدن الانبار.



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