اخراج محافظ بابل من قضاء المحاويل تحت ضغط التظاهرات (صور)

2021/03/06 | 17:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اقدم محتجون في بابل، السبت، على "طرد" المحافظ حسين منديل من المحاويل بعد ان اجرى زيارة للقضاء.

وقال مراسلنا اليوم، (6 آذار 2021)، ان "محتجين قاموا بطرد محافظ بابل حسين منديل، من المحاويل بعد زيارة اجراها إلى القضاء".

وفي أمس الجمعة، تظاهر العشرات من العمال وذوي الدخل المحدود في أحياء المسيب والطهمازية ومركز محافظة بابل، الذين تأثروا من قرارات حظر التجول التي ساهمت بتراجع الحركة الاقتصادية والتجارية.

من جهتها رفعت الحكومة المحلية في المدينة طلبا يتعلق بحظر التجول.



وقال محافظ بابل حسين منديل، أمس الجمعة، في منشور له على صفحته في "فيسبوك": "خاطبنا رئاسة الوزراء من أجل منحنا صلاحيات وبشكل عاجل، لرفع حظر التجول الشامل وجعل الحظر جزئيا، إلى الساعة العاشرة مساء، وفتح كافة مفاصل الحياة"، موضحا أن "ذلك سيكون شريطة الالتزام العالي بالإجراءات الوقائية، وكذلك تفعيل فرض الغرامات على المخالفين بشكل أوسع..



وأن هذا الطلب يأتي استجابة لمناشدات المواطنين في محافظة بابل".

A.A

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