الصحة تصدر توجيهات جديدة للمرحلة المقبلة

2021/03/06 | 17:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدرت وزارة الصحة، السبت، توجيهات وقرارات جديدة بشأن الزائرين المتوجهين الى مدينة الكاظمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث صحفي تابعه موقع NRT عربية، اليوم (6 اذار 2021،) ان "هناك قرارات واجراءات جديدة، فيما يخص المرحلة المقبلة، سوف تعلن قريبا خلال اليوم، أو يوم غد الأحد".

وبين البدر، انه "قبل قليل انتهينا من جولة مع وزير الصحة حسن التميمي في عدد من شوارع العاصمة بغداد لمتابعة الزائرين، ومع الاسف الالتزام بالإجراءات الوقائية ليس بالمستوى المطلوب".

وأضاف ان "وزير الصحة وجه بتكثيف جهود التوعية والتثقيف الصحي وكذلك توزيع الكمامات مجانا على الزائرين".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت، الاربعاء الماضي، استمرار الحظر الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد، وذلك لمنع تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وتكليف وزارة الصحة بتقييم الموقف الوبائي والصحي يوم الاحد المقبل السابع من اذار وتقديم تقرير بخصوص الحظر.

ا.ح

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