’فيفا’ يجري تعديلاً حول قواعد لمسة اليد في كرة القدم

2021/03/06 | 17:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، المسؤول عن سن قوانين اللعبة الشعبية، أن حالات لمسة اليد غير المتعمدة التي تؤدي إلى هدف أو حصول فريق ما على فرصة سانحة للتسجيل، لن تعتبر مخالفة اعتبارًا من تموز المقبل.

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وأصدر "إيفاب" بيانًا أوضح فيه أيضًا قواعد جديدة وتعديلات على حالات لمس الكرة باليد.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من القرار المثير للجدل في مباراة توتنهام ومضيفه فولهام في الدوري الإنكليزي الممتاز التي شهدت إلغاء هدف لأصحاب الأرض سجله النيجيري جوش ماجا بعد لمسة يد غير متعمدة من زميله الغابوني ماريو ليمينا، انتهت بفوز سبيرز بهدف نظيف.

كما أشار "إيفاب" الى أن على الحَكم استخدام حُكمه في ما يتعلق بوضعية ذراع أو يد اللاعب عندما تلمسه الكرة قبل أن يطلق صافرته مشيرًا الى لمسة يد.

وجاء في البيان "نظرًا لأن التعامل مع حالات لمسة اليد لم يكن دائمًا متسقًا بسبب التطبيق غير الصحيح للقانون، أكد الأعضاء أن ليس كل لمسة للكرة من يد أو ذراع اللاعب تعتبر مخالفة".

كان أحد الخلافات الرئيسية حول لمسة اليد في المواسم الأخيرة حول الحالة التي تعتبر فيها وضعية الذراع طبيعية من عدمها عندما ترتطم به الكرة.

وجاء البيان بعد الاجتماع العام السنوي لـ"إيفاب" الذي أقيم عبر تقنية الاتصال بالفيديو الجمعة.

وكشف السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" أن المجلس تلقى اقتراحًا من المدرب الفرنسي الأسطوري لأرسنال الإنكليزي أرسين فينغر بشأن قاعدة التسلل.

واقترح فينغر الذي يشغل الآن منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا، تعديل قانون التسلل بحيث يعتبر اللاعب في وضعية قانونية إذا كان "جزء من الجسم الذي يمكن للمهاجم أن يسجل به" أبعد عن المرمى من مدافع الخصم، وفق ما قاله إنفانتينو.

وقال مدير "إيفاب" ديفيد ايليراي إنها "فكرة مثيرة للاهتمام ستتم دراستها بدقة".

وتابع "من المستحيل أن نعطي جدولا زمنيًا، خاصة بسبب الوباء".

أ ف ب

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