الصين تؤكد تفشي حمى

2021/03/06 | 17:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي هوبي، رصدت الحمى على متن شاحنة كانت تحمل خنازير صغيرة، نقلت بشكل غير شرعي من محافظة أخرى، وقد تم رصد 10 خنازير مصابة من أصل 165، نفق منها نحو خمسة.

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