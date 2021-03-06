2021/03/06 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وصول البابا فرنسيس إلى كاتدرائية مار يوسف لإقامة قداس تاريخي

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