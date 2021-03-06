الكاظمي يسمي الـ 6 من آذار من كل عام يوما وطنيا للتسامح والتعايش

2021/03/06 | 17:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تسمية السادس من آذار من كل عام يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق، تخليدا للقاء التاريخي بين قطبي السلام والتسامح السيد علي السيستاني وبابا الفاتيكان.

وذكر الكاظمي في تدوينة نشرها على موقعه في تويتر أنه بمناسبة اللقاء التاريخي بين قطبي السلام والتسامح، المرجع الأعلى السيد علي السيستاني والبابا فرنسيس ولقاء الأديان في مدينة أور التأريخية تقرر تسمية السادس من آذار من كل عام يوما وطنيا للتسامح والتعايش في العراق.

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